DALS 2024 - "T'es plus en mode zouk love", Diane Leyre rame pour apprendre la rumba

C'est mercredi ! Direction la salle de répétition de Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil. Ils travaillent leur première danse : une rumba. Cependant, Diane Leyre semble être en difficulté sur l'apprentissage de quelques mouvements de base de la rumba. Le fameux 8. Yann-Alrick a la solution pour y remédier. Des éponges. Plus que de longs discours, on vous explique dans la vidéo. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

