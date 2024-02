DALS 2024 - "Ton tango a besoin de restauration... C'est un 3". Les juges sévères avec Caroline Margoridon

C'est au tour de Caroline Margeridon et Christian Millette d'être jugés par Chris marques, Fauve, Jean-Marc généreux et mel Charlot. Et forcément, quand on a commis quelques erreurs, on a les guiboles qui tremblent plus que d'habitude. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Caroline Margeridon ou Christian Millette