DALS 2024 - "Tu me déstabilises Inès Reg". Christophe Licata s'interroge

Nouvelle semaine pour nos couples. Direction la salle de répétitions d'Inès Reg et Christophe Licata. Découvrez leurs premiers pas de Bollywood/rap. Ca vaut le détour. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Christophe Licata ou Inès Reg