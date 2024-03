DALS 2024 - Répétitions : "Tu ne sautes pas, tu plonges". Cristina Cordula ne sait pas sauter

Cristina Cordula et Jordan Mouillerac sont très concentrés aujourd'hui. Il faut dire que leur chorégraphie, un American Smooth, nécessite une technicité importante... Et une certaine idée de la légèreté. Seront-ils prêts pour le prochain prime vendredi prochain ? DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

