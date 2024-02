DALS 2024 - "Tu vas peut-être avoir le tournis" : Roman Doduik découvre sa prochaine danse

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Roman Doduik et Ana Riera dans leur salle de répétitions avec une nouvelle danse à travailler. Après le quickstep, place à une valse viennoise. C'est un peu comme la valse mais en plus compliqué. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

