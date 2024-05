DALS 2024 - "Le public a fait partie de ma vie", les premiers mots de Natasha St-Pier

Au terme de 10 semaines de compétition folle, découvrez le couple gagnant de la saison de Danse avec les Stars. Après l'élimination d'Inès Reg et Christophe Licata, qui de Natasha St-Pier ou Nico Capone sera sacré ce soir ? chanteuse ou youtubeur, ils n'avaient, aucune connaissance en danse de salon, il y a encore quelques semaines. Du côté des danseurs, grande première également ce soir. Anthony Colette et Inès Vandamme n'ont jamais soulevé le trophée. DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.