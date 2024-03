DALS 2024 - "Une belle réponse aux années passées". Diane Leyre se confie

Nouvelle semaine pour nos couples. On retrouve Diane Leyre et son danseur Yann-Alrick Mortreuil. Pour ce prime de la "personal story", Diane Leyre a décidé de raconter cet amour qui l'a abimée. "Je n'étais que l'ombre de moi-même". Une histoire qu'elle veut raconter pour elle et les nombreuses femmes qui la suivent sur les réseaux. Nouvelle semaine, nouveau challenge pour Diane, cette femme magnifique, forte et fragile à la fois. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

