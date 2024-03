DALS 2024 - Une danse hommage à son frère disparu. L'émotion de Cristina Cordula

Cristina Cordula et Jordan Mouillerac impressionnent par leur implication et leur rigueur. On les retrouve dans leur salle de répétitions où durant deux semaines, ils ont travaillé sans relâche. Cristina Cordula danse pour son frère Claudio, ce soir, disparu trop tôt. Un hommage intense. Danse avec les Stars, tous les jours sur TF1+ et tous les vendredis du TF1

En savoir plus sur Jordan Mouillerac ou Cristina Cordula