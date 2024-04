DALS 2024 - Vampire ! Fauve Hautot de retour sur le parquet sur un titre d'Olivia Rodrigo

Fauve Hautot est de retour sur le parquet de DALS pour le plus grand plaisir des fans de l'émission. Sacrée 4 fois gagnante de Danse avec les stars (Emmanuel Moire, Samy El Gueddari, Tayc et Billy Crawford la saison dernière), notre juge est accompagnée d'Inès Vandamme et d'Ana Riera. Elles vont danser sur un titre d'Olivia Rodrigo : "Vampire". DALS, tous les vendredis à 21h15 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

En savoir plus sur Fauve Hautot