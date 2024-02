DALS 2024 - "Y'a une contraction du bourrelet" Mais non Keiona, tu es magnifique !

C'est mardi ! Direction la salle de répétition de Keiona et Maxime Dereymez. Et s'il y a bien une salle que l'on aime visiter : c'est celle-ci. Car une ambiance festive flotte dans l'atmosphère. On se sait pas qui rigole le plus. Mais Promis ! il y a compétition entre Keiona et Maxime Dereymez. DALS, tous les vendredis à 21h05 sur TF1. Retrouvez les primes, extraits et bonus sur TF1+.

