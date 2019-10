DALS – Alerte fou-rire : cette vidéo de Ladji Doucouré va vous faire la journée !

Cette semaine Ladji Doucouré et sa partenaire Inès Vandamme dansent sur un contemporain. Pour le champion d’athlétisme, le contemporain ne lui dit rien. C’est pour cette raison que sa partenaire, Inès Vandamme lui propose de se déhancher sur ce que lui évoque cette danse : « Si je te dis ‘contemporain’, montre-moi à quoi tu penses ». Et le résultat est à se tordre de rire ! Regards envoutants, déhanché au ralenti ou encore pas-chassé… une chose est sûre c’est que Ladji Doucouré ne manque pas d’imagination ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Inès Vandamme, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.