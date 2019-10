DALS - Amel Bent dansera avec Linda Hardy et Christophe Licata !

Cette semaine, pour les dix ans de DALS, les Stars des saisons précédentes font leur grand retour. C’est la chanteuse Amel Bent qui dansera un Jive avec Linda Hardy et Christophe Licata samedi soir. Et c’est une nouvelle qui réjouit Linda Hardy : « Je suis super contente de faire équipe avec toi ! » dit l’ancienne Miss France. Amel Bent est également très excitée à l’idée de refouler le parquet de Danse avec les Stars avec son ancien partenaire Christophe Licata. « Pour les dix ans de l’émission, je ne te voyais pas danser avec Linda sans moi ! ». On a hâte de voir le résultat. Pour découvrir sa performance avec son partenaire Christophe Licata, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

