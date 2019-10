DALS – Anthony Colette envoie valser Elsa !

#GrosseBrute, ce matin Anthony Colette a envoyé valser Elsa Esnoult. Dis donc, il faut y aller doucement Anthony ! Heureusement, la comédienne est une coriace. A peine tombée, elle se relève déjà pour recommencer le pas de danse donné par son partenaire. Cependant, ce n’est pas une tâche simple pour Elsa Esnoult. « Il faut que tu te laisses tomber en arrière vers moi. C’est vraiment un exercice de confiance ! » lui répète Anthony Colette. Elsa essaye et réessaye jusqu’à la chute non maîtrisée par son partenaire. « T’inquiète, tout va bien ! ». Ouf, on est soulagés ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les stars sur TF1.