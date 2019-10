DALS - Attention Ladji, Docteur Inès t’a à l’œil !

Rien n’échappe à l’œil de Lynx d’Inès Vandamme, pas vrai Ladji ? Cette semaine, le couple interprète un Jive sur le titre « River deep mountain high » de Céline Dion. Pour ce Jive, Inès Vandamme veut que Ladji Doucouré soit le plus précis possible ! Les petits loupés et les petites erreurs, rien ne lui échappe à Inès… Et c’est Ladji Doucouré qui en fait les frais ! « Purée, tu vois tout » dit-il en riant. Eh oui Ladji, on te souhaite bon courage ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Inès Vandamme, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.