Euh tout va bien par ici ? Fauve Hautot et Sami El Gueddari se préparent pour la demi-finale. Ensemble, ils dansent un Afro Jazz et apparemment, il faut être très expressif pour parvenir à faire les mouvements de la chorégraphie. Pour que Sami y arrive au mieux, Fauve ne parle qu'en métaphore. Et le résultat est très drôle ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

