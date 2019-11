DALS - Azize, comme un air de Michael Jackson

découvrez les toutes dernières répétitions plateau d'Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova. Demain, ils présenteront deux danses devant le jury. Une sur le thème d'Halloween, l'autre plus intime qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur les danseurs. Entre, une nouvelle règle complétement dingue. Après la première danse, le vote cumulé du jury et du public enverra un premier couple en face à face. L'autre couple sera choisi avec la seconde danse. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.