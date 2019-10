DALS - Azize Diabaté, Denitsa Ikonomova, Dayana et Mica - Samba - Jackson 5 (ABC)

La semaine dernière, il a obtenu les meilleures notes. Cette semaine, Azize Diabaté compte bien garder sa première place au classement. Accompagné de sa partenaire Denitsa Ikonomova, il s’apprête à danser une Samba sur le titre ABC des « Jackson 5 ». Une fois de plus, la compétition monte d’un cran : le couple sera accompagné d’un couple de danseurs kids, Dayana et Mica. Agés de 10 ans, ils ont été sept fois champions de France ! Un avantage de taille pour le couple Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova. Découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les stars du samedi 26 octobre 2019.

