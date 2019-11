DALS - Azize Diabaté, Denitsa Ikonomova et Chris Marques - Salsa - Black M (Mon beau-frère)

Cette semaine, les juges prennent le pouvoir. Chris Marques s’est joint à Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova pour interpréter une Salsa sur le titre « Mon beau-frère » de Black M. Toute la semaine, le juge le plus sévère, s’est entraîné avec le benjamin et sa partenaire pour donner le meilleur lors du prime. Il est temps de découvrir leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du jeudi 7 novembre 2019.