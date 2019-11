Il est temps de fouler le parquet pour Azize Diabaté et sa partenaire Denitsa Ikonomova. Toute cette semaine, le comédien s’est surpassé pour surprendre et épater les juges. Sur la reprise du titre « Thriller » par Glee, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova interprètent un Tango. Découvrez la prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 2 novembre 2019.

En savoir plus sur Denitsa Ikonomova