DALS - Azize Diabaté : « Je suis cuit ! »

On monte les coudes et on baisse les épaules ! Pas si facile pour Azize Diabaté qui est en galère ! Et si les pas de danse du Quickstep ont l’air simple au premier abord, cela demande d’avoir du rythme et un bon cardio ! Et on voit bien que le benjamin de la compétition est à bout de souffle. « C’est dur quand même ! » dit-il. Eh oh Azize, ce n’est pas le moment de se laisser aller et ce n’est surement pas sa partenaire Denitsa Ikonomova qui compte le lâcher ! « Plus haut les épaules, t’es pas parallèle au sol ! ». Allez courage Azize, encore un peu de travail et tout sera carré ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

