DALS – Azize Diabaté : « On n’est pas dans la M*** ? »

Aïe, aïe, aïe… Ça commence fort pour le benjamin de la compétition ! Azize Diabaté découvre avec stupeur sa danse de la semaine : le Quicsktep. « C’est quoi ça ? » Visiblement, cette danse est totalement inconnue au jeune comédien. De plus, une difficulté s’ajoute cette semaine : la figure imposée par les juges. Alors qu’il a obtenu le premier 10 de la saison lors du dernier prime, il a placé la barre haut. Cette semaine s’annonce un peu plus difficile et c’est sa partenaire, Denitsa Ikonomova, qui le dit : « C’est du jamais vu un 10 en première semaine, ça va être compliqué de le refaire ». Qu’en sera-t-il lors du prime ? Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

