DALS – Azize Diabaté rend hommage à sa maman

Pour ce prime de l’amour, Azize Diabaté et sa danseuse Denitsa Ikonomova dansent sur un contemporain. Une danse qui demande le relâchement du corps et de l’esprit. La liberté des gestes permettra de dégager de plus fortes émotions. L’occasion pour lui de rendre un bel hommage à sa maman. Mais le défi s’annonce compliqué pour l’acteur des bracelets rouges, plutôt réservé lorsqu’il s’agit de faire part de ce qu’il ressent : « Tu es quelqu’un de très pudique, tu n’aimes pas dévoiler tes émotions ». Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.