DALS - Azize Diabaté veut se défiler !

« T’as pas un grand frère qui me ressemble qui pourrait me remplacer ? » dit-il un peu inquiet. La pression est forte pour Azize Diabaté ! Cette semaine, le benjamin de la compétition dansera une Samba avec sa partenaire Denitsa Ikonomova et le couple de danseurs Kids : Dayana et Mica. Dayana a surpris Azize en lui montrant la dizaine de trophés et médailles qu'elle a gagné en compétition de danse. Autant dire, qu’il y a du niveau ! Et le jeune acteur le ressent « Attends, c'est toi qui a tout gagné ? ». Eh oui Azize, le niveau est haut cette semaine mais pas de panique, tu vas y arriver ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Denitsa Ikonomova