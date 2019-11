DALS - Azize VS Chris Marques, le duel a commencé !

Une chose est sûre c'est qu'il sait mettre à l'aise Chris Marques ! Cette semaine, les juges sont à l'honneur et ils dansent avec les couples en compétitions. Chris Marques se joint à Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova pour interpréter une Salsa. Et le juge ne ménage pas le benjamin de la compétition : "Tu as de la chance Azize, il y en a qui finissent en pleurs avec moi !" dit Chris Marques. On espère que ça ne sera pas le cas pour Azizou ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Chris Marques