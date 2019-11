DALS - "Azizou, tu danses avec le champion du monde de Salsa !"

Quelle pression pour Azize ! Cette semaine, prime spécial juges ! Chaque juge dansera avec un couple samedi soir. Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova danseront avec le seul et l'unique Chris Marques ! C'est un sacré challenge pour le benjamin de la compétition. "Je sais que je n'ai pas toujours été tendre avec toi, mais je crois en toi" dit Chris Marques. A ça, s'ajoute la pression de danser avec le triple champion du monde de Salsa. Azizou, on croit en toi ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

