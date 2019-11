DALS - Candice Pascal fait son retour aux côtés de Sami et Fauve !

She is back ! Candice Pascal est de retour cette semaine dans DALS pour danser une Samba avec Fauve Hautot et Sami El Gueddari. Cette semaine, les juges sont à l'honneur. Ils se joignent à chaque couple pour danser lors du prime. Shy'm était supposée danser avec Sami El Gueddari et Fauve Hautot mais une blessure l'empêche de danser. Pas de panique, pour le couple car Candice Pascal la remplacera ! "Vous avez toutes les deux gagné DALS, je suis entre de bonnes mains" dit Sami El Gueddari. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.