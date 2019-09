DALS – "C'est la love Night" entre Ladji Doucouré et Inès Vandamme

Mais quelle mouche les as piqués ? Ladji Doucouré et Inès Vandamme sont là pour travailler mais surtout pour s'amuser. Résultat : tout est prétexte à rigoler. Un exemple : ce matin, en salle de répétitions au moment de l'échauffement. "C'est la Love Night, mon Dji" : Eh hop, on enchaîne un quart d'heure américain puis un karaoké foireux... "c'est la love Night, tonight...". Manifestement c'est la fun night, tous les jours entre eux. Bonus de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.