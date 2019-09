DALS – C’est l’amour vache entre Clara Morgane et Maxime Dereymez

Clara Morgane et son danseur Maxime Dereymez performeront samedi soir sur un Foxtrot. Cette semaine les entrainements ne sont pas de tout repos pour notre professionnel de la danse… Les figures s’enchaînent et les coups aussi ! Alors qu’elle s’apprête à voler dans les airs, Clara Morgane a laissé sa cuisse « tarter » la joue de son danseur. Mais heureusement, plus de peur que de mal ! Bonus de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.