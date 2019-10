Ca ne rigole dans la salle de répétitions de Linda Hardy et Christophe Licata. Ils ne l'avaient pas vu venir mais dans ce petit corps de Kid tout gentil se cache un petit diable qui a l'oeil partout et repère toutes les erreurs. "Mais on a réuni en toi, Chris Marques, Jean-Marc généreux, Shy'm et Patrick Dupond, ma parole". Pour découvrir leur performance rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.