DALS – Christophe Licata a encore mangé un clown ! Hein Linda ?

La rumba, c’est la danse que vont interpréter Linda Hardy et Christophe Licata lors du prime samedi soir. Pourtant, on dirait que Linda Hardy a pratiqué cette danse toute sa vie et c’est son partenaire qui le dit ! « Non mais regardez ces pieds et ces jambes qui se déroulent ! Ça s’est une danseuse de rumba ». Si cette danse s’annonce « fingers in the nose » pour Linda Hardy, qu’en sera-t-il de la difficulté de la semaine donnée par les juges : la figure imposée. Durant 20 secondes, l’ancienne Miss France et son partenaire devront danser… à l’aveugle. On leur souhaite bon courage ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Christophe Licata, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

