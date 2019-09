Plus que quelques heures avant le deuxième prime de Danse avec les Stars. Découvrez les dernières répétitions de Clara Morgane et Maxime Dereymez sur le parquet. Une chorégraphie toute en élégance et en délicatesse pour célébrer l'amour d'une maman pour sa fille. Imaginez, une boite à musique et une princesse. Bonus de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.