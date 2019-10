DALS - Clara Morgane et les Kids : comme à la maison

Mae et Nathan dansent ensemble de 4 ans et demi. A l’âge de 8 ans, ils sont déjà champions Auvergne Rhone Alpes catégorie danses latines. Et pourtant, à l'approche du prime, la petit Mae, même si elle ne veut pas l'avouer stresse un peu. Un gros calin de la part de Clara morgane et ça repart Pour découvrir sa performance avec son partenaire Maxime Dereymez, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

