DALS - Clara Morgane : « J’ai pas toujours les mots pour parler d’amour…»

Cette semaine, c’est le prime de l’amour dans Danse avec les stars. A cette occasion, Clara Morgane aimerait rendre un hommage à sa petite fille. Maman dévouée et aimante, elle n’a pas « toujours les mots pour témoigner son amour ». La danse est une opportunité pour elle de dévoiler d’une autre façon ce qu’elle ressent. Son partenaire de danse, Maxime Dereymez, a choisi une danse qu’il maitrise à la perfection : le foxtrot. Elle a pour avantage d’être légère et flottante et collera parfaitement aux attentes de notre célébrité. Extrait de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.