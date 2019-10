DALS – Clara Morgane : « Je mets mon cerveau sur pause ! »

Quand Clara Morgane prend des initiatives, il faut suivre ! Pas vrai, Maxime ? Alors que le couple s’entraîne pour le prime de samedi soir, Clara Morgane laisse place à son imagination et se livre à un peu d’improvisation. « On peut essayer de faire ça, non ? » propose-t-elle. L’idée n’a pas l’air de déplaire à Maxime Dereymez, mais le premier essai est assez… confus. Maxime tente de ralentir la cadence pour donner quelque chose de fluide : « Attends, laisse-moi réfléchir… Sois la moelle épinière et je serai le cerveau ! ». Bon et bien, on a hâte de voir le résultat ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Maxime Dereymez, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

