DALS – Clara Morgane, une véritable « tornade »…

La semaine dernière lors du prime, Clara Morgane s’est montrée élégante et a dévoilé une facette d’elle : celle de maman. Pour le troisième prime, elle interprètera avec son partenaire Maxime Dereymez une Samba. Pour cela, Maxime lui a demandé de la jouer sexy ! « C’est quelque chose qui te ressemble plus je pense » affirme Maxime Dereymez. Rapidement Clara Morgane mémorise les premiers pas de Samba avec finesse. Attention Clara, tu es dans ton élément mais n’oublie pas la difficulté de cette semaine : la figure imposée par les juges. Clara Morgane et Maxime Dereymez devront réaliser une tornade dans leur chorégraphie. Réussiront-t-ils ? Pour découvrir sa performance avec son partenaire Maxime Dereymez, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

