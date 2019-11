DALS - Denitsa dansera samedi pour son meilleur ami, Christian Millette

Moment très touchant entre Denitsa et son meilleur ami mais aussi partenaire de danse, Christian Millette. Cette semaine, Azize Diabaté et Denitsa danseront une Rumba en l'honneur de Christian Millette. "Peu de gens le savent mais tu es dans ma vie depuis 15 ans. Je veux danser pour toi samedi soir". Un moment très touchant entre les deux, on a hâte de découvrir le résultat. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 2 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

En savoir plus sur Denitsa Ikonomova