DALS - Deux nouveaux coachs pour Linda Hardy !

Et pas n’importe qui ! Cette semaine, Linda Hardy et son partenaire Christophe Licata sont accompagnés par des couples de danseurs kids : Lena et Valentin. Tous les quatre, ils interprèteront une valse sur le titre « J’envoie valser » d’Olivia Ruiz. Agés de 8 ans, les jumeaux sont champions de danses latines ! Si la valse n’est pas leur spécialité, une chose est sûre ils apprennent vite ! A peine arrivés, ils montrent déjà les pas de base de la Valse à l’ancienne Miss France. « Eh bien, j’ai du retard visiblement ! » dit-elle en rigolant. Eh oui Linda, il faut tout mémoriser maintenant ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Christophe Licata, rendez-vous le 26 octobre pour le sixième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

