DALS – Eh Ladji, ne blesse pas le caméraman !

En danse contemporaine, on laisse parler librement son corps et Ladji l’a bien compris ! En plein enseignement de la chorégraphie de samedi soir, Ladji Doucouré rencontre des difficultés à mémoriser certains pas… Dont pointer du pied comme le remarque sa partenaire Inès Vandamme : « Par pitié, pointe bien ton pied quand tu tends la jambe ! ». S’en suit alors d’un défilé de jeté de jambe et de pointe des pieds et c’est notre caméraman qui en fait les frais. Doucement Ladji ! Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Inès Vandamme, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.