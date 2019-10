DALS - « Elsa, DiCaprio va tomber amoureux ! »

Ça sonne comme un air de Titanic tout ça ! Cette semaine, Elsa Esnoult réalise son rêve de danser sur sa chanson préférée : "My heart will go on" de Céline Dion… Qui est accessoirement, tirée de son film préféré : Titanic. C’est la semaine gagnante pour Elsa Esnoult qui met tous ses efforts dans la réussite de sa chorégraphie. C’est son partenaire Anthony Colette qui le remarque, et qui l’encourage encore plus « Titanic serait fier de toi, DiCaprio va tomber amoureux en te voyant danser ». C’est tout ce qu’on te souhaite Elsa ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.