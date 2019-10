DALS - Elsa Esnoult, Anthony Colette et Iris Mittenaere - Tango - Clara Luciani (La grenade)

Pour le prime anniversaire, les célébrités des anciennes saisons viennent danser avec les couples. Elsa Esnoult et son partenaire Anthony Colette seront accompagnés de la finaliste de la saison 9 : Iris Mittenaere. La Miss Univers fait son grand retour pour le plus grand plaisir d’Elsa Esnoult. Toute la semaine, la comédienne a pris en compte les conseils d’Iris et compte bien les appliquer ce soir lors de sa prestation. C’est le moment de découvrir le résultat. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 19 octobre 2019.