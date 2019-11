DALS - Elsa Esnoult : "Cette place en demi-finale, je ne l'ai pas volée"

C'est une bosseuse, Elsa ! Elle fait partie des demi-finalistes de la saison 10 de Danse avec les Stars. Pour elle, cette place elle l'a méritée :"Je ne suis peut-être pas la danseuse parfaite, mais j'ai beaucoup travaillé et cette place je ne l'ai pas volée" dit-elle à Anthony Colette. Et ce n'est pas lui qui dira le contraire :"Tu as beaucoup progressé et je sais que tu peux encore mieux faire. C'est ce que l'on va montrer lors du prime." dit-il. Ensemble, ils danseront une Valse pour leur première prestation samedi soir. Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 16 novembre pour le neuvième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.

