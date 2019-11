Découvrez les dernières répétitions plateau d'Elsa Esnoult, Anthony Colette et Patrick Dupond. Plus que quelques heures avant les quarts de finale de la saison 10 de Danse avec les Stars. Parce que cela ne vous aura pas échappé, l'émission est diffusée jeudi et non samedi cette semaine. Pour découvrir leur performance rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.