DALS - Elsa Esnoult en mode bombe !

La sexy attitude, ça se travaille ! Et pour le coup, Elsa Esnoult maîtrise très bien le sujet. Au fur et à mesure des primes, la comédienne prend confiance en elle et assume de plus en plus la femme fatale qui sommeille en elle ! Et c’est l’énergie dont ils ont besoin pour le Tango du prime de samedi soir. Si au début de la répétition, ça n’était pas évident pour Elsa Esnoult de révéler ce côté-là d’elle, ses partenaires Iris Mittenaere et Anthony Colette ont su la mettre en confiance. Le résultat est impressionnant ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.