DALS - Elsa Esnoult et Anthony Colette - Cha Cha - Will Smith (Men in Black)

Depuis le début de la compétition, Elsa Esnoult se surpasse à chaque prime. Cette semaine, elle interprète un Cha Cha rythmé avec son partenaire Anthony Colette. Toute cette semaine, lors des répétitions, elle a su se dépasser afin de réaliser d’être au top et de donner le meilleur d’elle-même pendant le prime de Danse avec les Stars. Sur le titre « Men in Black » de Will Smith, découvrez leur prestation. Extrait de l’émission Danse avec les Stars du samedi 2 novembre 2019.

