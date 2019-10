DALS - Elsa Esnoult et Anthony Colette - Rumba - Céline Dion (My heart will go on)

Elle l’a voulait et elle l’a eu ! Elsa Esnoult rêvait de danser sur une chanson de Céline Dion et c’es chose faite ! Avec son partenaire Anthony Colette, elle interprète une Rumba sur le titre « My heart will go on ». Chaque semaine, elle se dépasse un peu plus pour donner le meilleur d’elle-même et sous les yeux ravis de son partenaire Anthony Colette. Malgré quelques difficultés de rythme, Elsa Esnoult est prête à fouler le parquet de Danse avec les Stars. Découvrez sa prestation. Extrait de l’extrait Danse avec les Stars du 12 octobre 2019.