DALS - Elsa Esnoult et Iris Mittenaere prennent le pouvoir !

Anthony Colette veut des femmes torrides et insoumises pour la prestation de samedi soir et bien il va les avoir ! Cette semaine, Iris Mittenaere se joint au couple pour interpréter un Tango. Entre regards noirs et mouvements fermes, Elsa Esnoult et Iris Mittenaere se sont rapidement mises dans le rôle des danseuses de Tango argentin. Si bien qu’elles comptent bien prendre le pouvoir : « Tu voulais des femmes sexy et indomptables et bien maintenant, on va prendre le pouvoir ! » dit en riant Iris Mittenaere. Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.