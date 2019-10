DALS - Elsa Esnoult et Iris Mittenaere : Un peu plus et elles s’arrachent la tête

Eh doucement quand même les filles ! Quand Anthony Colette dévoile la chorégraphie de Tango sur lequel le trio dansera, il insiste sur le fait de se montrer « sexy et indomptables ». Chaque mouvement est important et les filles l’ont bien compris ! Regards intenses et mouvements fermes, les pas de Tango sont rapidement assimilés par Elsa Esnoult et Iris Mittenaere… enfin presque ! Quand Anthony Colette leur dit « tournez doucement la tête l’une de l’autre », le message n’a pas l’air d’être bien passé ! On vous laisse regarder. Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 19 octobre pour le cinquième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.