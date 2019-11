DALS - Elsa Esnoult : "Je suis honorée de danser avec le meilleur danseur Etoile !"

On la sent surexcitée Elsa ! Et pour cause, cette semaine le danseur Etoile mais également juge, Patrick Dupond dansera avec le duo. Une chance de taille pour Elsa Esnoult qui compte bien écouter et appliquer les conseils de Patrick Dupond à la lettre. "Je suis honorée de pouvoir danser avec le meilleur danseur Etoile" dit-elle timidement. On a hâte de voir le résultat ! Pour découvrir leur performance, rendez-vous le 7 novembre pour le septième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.