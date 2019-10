DALS - Elsa Esnoult sur un petit nuage

Et bien maintenant, Anthony Colette sait ce qu’il faut faire pour rendre heureuse Elsa Esnoult ! Le quatrième prime est une spéciale Céline Dion et il n’en fallait pas plus à la comédienne des Mystères de l’Amour. Fan de Céline Dion depuis des années, elle est sur un petit nuage à l’idée d’interpréter « My heart will go on ». Surexcitée : « C’est ma chanson préférée, je suis aux anges ! ». Mais il ne faut pas oublier la compétition Elsa ! Très vite, Anthony Colette la met en garde sur la danse qu’ils interprèteront : la rumba. « C’est une danse très lente, c’est assez piège ! » prévient Anthony Colette. C’est une belle opportunité pour Elsa Esnoult de danser sur sa chanson préférée, parviendra-t-elle à séduire les juges lors du prime ? Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 12 octobre pour le quatrième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.