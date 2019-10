DALS – Elsa Esnoult, une façon très perso de mémoriser la danse !

Un, deux, trois… Allez Elsa, il faut garder le rythme, surtout pour un Quickstep ! Son partenaire, Anthony Colette la taquine « Elsa, il faut qu’on compte les pas de la même façon ! » Pas simple le Quickstep, n’est-ce pas ! En plus de maîtriser les pas de cette danse énergique, il faut incorporer la figure imposée par les juges : une figure country. Pas évident tout ça mais cela ne semble pas leur faire peur. Chaque jour Elsa Esnoult prend confiance en elle et ça s’est vu lors du dernier prime de Danse avec les Stars. Son partenaire, Anthony Colette remarque cette progression et en est fier : « Je ne m’en fais pas pour toi, je suis hyper confiant pour la suite ! ». Elsa Esnoult, relèvera-t-elle le défi imposé par les juges ? Pour découvrir sa performance avec son partenaire Anthony Colette, rendez-vous le 5 octobre pour le troisième prime de la saison 10 de Danse avec les Stars sur TF1.